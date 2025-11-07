La melatonina causa problemi cardiaci? È una bufala: l'intervista al prof. Faraguna di Unipi

Negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo la notizia secondo cui l’assunzione di melatonina sarebbe associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. L’allarme, rilanciato da diversi media internazionali e ripreso anche in Italia, si basa però su una comunicazione orale presentata al congresso dell’ American Heart Association (AHA 2025) , tuttora in corso, e non su uno studio pubblicato o sottoposto a revisione scientifica.

Per chiarire i termini della questione e riportare il dibattito entro i confini della corretta informazione scientifica, abbiamo intervistato Ugo Faraguna (foto), professore associato del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa e medico del sonno presso la Fondazione Stella Maris IRCCS. Faraguna, insieme al dottor Alessandro Colitta (Università di Pisa) e al professor Lino Nobili (presidente dell’AIMS – Accademia Italiana di Medicina del Sonno), ha sottoscritto un appello per invitare i media alla prudenza nella divulgazione di risultati scientifici ancora preliminari.