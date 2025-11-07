Lavori di asfaltatura sulla strada di San Giorsolè

Si informa la cittadinanza che lunedì 10 novembre 2025 sono previsti lavori di asfaltatura su un tratto della strada di San Giorsolè, che collega la zona di via del Bosco, via Sallustio e via del Torrione a Certaldo Alto.
Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, la strada sarà chiusa al transito veicolare per l’intera durata dei lavori.
Sarà comunque garantito il passaggio per i mezzi di emergenza e soccorso.
Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
