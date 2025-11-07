Lavori sulla rete idrica a Castelfiorentino, ecco dove

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Castelfiorentino, martedì 11 novembre dalle ore 8 alle 13 si renderà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Busoni (nel tratto compreso tra le vie Rosselli e Ugolini), Verdi (nel tratto compreso tra le vie Rosselli e Ugolini) e in piazza Cherubini.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 12 novembre, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

