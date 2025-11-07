Lotto, vinti 62mila euro a Montelupo

Il Lotto premia la Toscana. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote regalano oltre 62mila euro a un fortunato giocatore di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, in via Fratelli Cervi. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2025.
