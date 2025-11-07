Lotto, vinti 62mila euro a Montelupo

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Lotto premia la Toscana. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote regalano oltre 62mila euro a un fortunato giocatore di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, in via Fratelli Cervi. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2025.

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
6 Novembre 2025

A Montelupo si investe nei giovani: orientamento, laboratori, educativa di strada e nuovo centro giovani

Il Comune di Montelupo Fiorentino rinnova e rafforza il proprio impegno nell’ambito delle politiche giovanili con un progetto triennale 2025–2026 pensato per offrire risposte concrete ai bisogni dei ragazzi e [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
4 Novembre 2025

Premio internazionale di Cèramica Open Studio: 255 artisti da 23 Paesi. Ecco i 56 finalisti

L’avvio del Premio internazionale di ceramica contemporanea Open Studio, promosso nell’ambito della manifestazione Cèramica 2025, segna un importante successo per Montelupo Fiorentino, confermando la vocazione internazionale del territorio e della [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina