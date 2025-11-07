L'Università di Pisa conferisce la laurea magistrale honoris causa a Antonio Patuelli, presidente Associazione Bancaria Italiana

L’Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari al Cavaliere del Lavoro dottor Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. La cerimonia si è tenuta venerdì 7 novembre 2025 alle 11 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”.

L’evento è stato aperto dal saluto del rettore Riccardo Zucchi, seguito dalla lettura della motivazione da parte della professoressa Elena Bruno, presidente del corso di laurea magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari, e dalla laudatio della professoressa Giuliana Birindelli, ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari del Dipartimento di Economia e Management. Dopo il conferimento del titolo, Antonio Patuelli ha tenuto la propria lectio magistralis.

Il conferimento della laurea honoris causa va a riconoscimento dell’alto valore del contributo di Antonio Patuelli al mondo bancario e finanziario e del suo impegno a sostegno della crescita e dell’innovazione nelle scienze economiche.

Nato a Bologna nel 1951 e laureato in Giurisprudenza a Firenze con il massimo dei voti, Antonio Patuelli ha ricoperto e ancora ricopre numerosi incarichi di vertice nel mondo bancario e finanziario. Dal 2013 è presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, ruolo in cui ha promosso trasparenza, innovazione e stabilità del sistema creditizio nazionale. Dal 1995 è presidente del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna.

Nel corso della sua carriera ha affiancato l’impegno istituzionale e professionale a una profonda attenzione per i valori etici e culturali, testimoniata anche dalla sua recente nomina a presidente della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO. Cavaliere del Lavoro dal 2009, Patuelli è membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, dei Georgofili e di numerosi organismi culturali, nonché giornalista pubblicista e direttore responsabile delle riviste Bancaria e Libro Aperto.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa