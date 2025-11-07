Mistero letterario a Fucecchio: pubblicato in forma anonima il libro ‘Se fossi uomo, sarei la mia donna ideale’

Un mistero letterario anima il panorama culturale fucecchiese. È infatti uscito 'Se fossi uomo, sarei la mia donna ideale', un libro che sta già attirando la curiosità dei lettori non solo per i suoi contenuti, ma anche per la sua autrice, che ha scelto di restare anonima.

La scrittrice sarebbe originaria proprio di Fucecchio, ma per ora la sua identità non è nota

Il volume, presto disponibile online e nelle principali librerie, racconta storie di vita reale, sentimenti e verità al femminile, con uno stile diretto, ironico e sorprendentemente autentico.

Chi si nasconderà dietro questa penna misteriosa?

