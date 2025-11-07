San Miniato capitale del tartufo: tre weekend per la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

Novembre è sinonimo di eccellenza a San Miniato. Le colline sanminiatesi si preparano ad accogliere migliaia di visitatori per celebrare uno dei prodotti più pregiati e ricercati al mondo: il tartufo bianco. Dal 15 al 30 novembre, per tre weekend consecutivi, San Miniato si trasformerà nella capitale indiscussa del gusto toscano, ospitando la cinquantaquattresima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi.

L'evento, presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso alla presenza delle massime autorità regionali e locali, segna una svolta importante: non più solo San Miniato, ma un intero territorio di trenta Comuni tra la provincia di Pisa e la Città metropolitana di Firenze a fare sistema intorno a una delle maggiori aree tartufigene d'Italia.

"San Miniato è una delle capitali italiane del gusto", ha sottolineato con convinzione il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ricordando come il tartufo bianco non sia semplicemente un prodotto, ma "una storia di territorio, di lavoro e di passione". Un patrimonio unico che unisce qualità, bellezza e tradizione, facendo squadra per promuovere turismo, economia e identità.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ribadito la centralità del tartufo nell'identità culinaria toscana, collocando San Miniato accanto ai grandi nomi della tartuficoltura italiana come Alba, l'Umbria e le Marche. "San Miniato riesce a mettere insieme la natura, i prodotti dell'agricoltura, con significative iniziative storiche e culturali", ha dichiarato Giani, sottolineando la straordinaria vocazione turistica della città.

<span>﻿</span>

La vera novità di questa edizione risiede nella denominazione ampliata: "Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi". Come ha spiegato il sindaco Simone Giglioli, si tratta di "un cambiamento che racconta una crescita, un'identità che si allarga oltre i confini del nostro comune".

Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, ha chiarito la visione: "Non si tratta solo di un nome, ma di una visione più ampia", un progetto "di unione e condivisione per rendere l'intera area sempre più attrattiva per il turismo nazionale e internazionale".

Trenta Comuni uniti dal profumo del tartufo, da una storia comune e da una straordinaria ricchezza ambientale, culturale e gastronomica: Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val D’Arno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce Sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra, Barberino Tavarnelle, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Le colline sanminiatesi vantano un primato che parla da sé: qui, nel 1954, fu cavato il tartufo più grande del mondo, con i suoi 2.520 grammi. Un equilibrio perfetto tra clima, suolo e vegetazione crea l'ecosistema ideale per la crescita del Tuber Magnatum Pico, uno dei tartufi bianchi pregiati più rinomati al mondo, dal profumo intenso e dal gusto assolutamente inconfondibile.

L'inaugurazione è fissata per sabato 15 novembre alle 12.30 in Piazza del Duomo, preceduta dai saluti delle autorità e dal suggestivo corteo storico che attraverserà le vie del borgo medievale. Per tre weekend, il centro storico si trasformerà in un vero polo del gusto: circa cento espositori animeranno Piazza del Popolo, i Loggiati di San Domenico, Piazza Dante e Piazza Duomo, offrendo l'opportunità di gustare e acquistare il prezioso tartufo bianco e le eccellenze enogastronomiche locali.

Quest'anno il titolo di ambasciatori del tartufo andrà a Davide Paolini, giornalista e ideatore di eventi nel settore food, e a Luca Bracali, fotografo ed esploratore premiato internazionalmente. Due figure che, come i predecessori illustri – da Oscar Farinetti a Cristiano Ronaldo, da Francesco Totti a Gianluigi Buffon – contribuiranno a diffondere nel mondo il prestigio di questo tesoro gastronomico.

La Mostra Mercato, organizzata dalla Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, con il sostegno della Provincia di Pisa, della Regione Toscana e di numerosi partner, rappresenta molto più di un evento: è la celebrazione di un'identità, di una tradizione che da oltre mezzo secolo unisce la Toscana autentica con il mondo intero, attraverso la lingua universale del gusto e dell'accoglienza.