Muratore trovato senza vita in un cantiere nel centro di Prato

Tragedia questa mattina in un cantiere di via Ricasoli, nel centro di Prato: un muratore di circa 50 anni, di origine romena, è stato trovato morto all’interno dell’area dove stava lavorando. L’uomo era rimasto solo per alcuni minuti, tra le 10.15 e le 11, quando è stato scoperto riverso a terra dal personale di un’altra ditta arrivata per un sopralluogo.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia municipale, ma per il lavoratore non c’era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, non presentava ferite evidenti. Sono in corso gli accertamenti della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro per chiarire le cause del decesso. Il cantiere si trova nell’edificio che un tempo ospitava l’hotel Flora, in fase di trasformazione in appartamenti di lusso.