Pedalata sulla ciclovia dell'Arno e mostra a Pontedera: la domenica di Fiab Pisa

Attualità Pontedera
La pedalata di domenica 9 novembre porterà i soci di Fiab Pisa lungo la ciclovia dell’Arno fino al Palp di Pontedera per visitare la mostra su Banksy e altri artisti "ribelli". La partenza è alle 8.45 all’inizio del viale delle Piagge (ex bar Salvini) e l’arrivo a Pontedera, dopo una breve sosta caffè a Fornacette, è previsto per le 11. Dopo la visita guidata alla mostra alle 13 sarà possibile pranzare presso il Ristoro La Bellaria.

Nel pomeriggio si raggiungerà la stazione ferroviaria di Pontedera attraverso le ciclabili di recente costruzione per rientrare a Pisa in treno entro le 17. Il percorso totale in bici è di circa 25 Km sulla ciclovia dell’Arno attraverso il ponte ciclopedonale di Riglione e i tratti di Cascina e Pontedera; in prevalenza asfaltato, con brevi tratti di sterrato compatto. Il costo della visita guidata alla mostra è 12 euro ed è possibile prenotare anche il pranzo presso il Ristoro la Bellaria per 15 euro. Per partecipare è necessario iscriversi consultando il sito www.fiabpisa.it, dove si trovano tutte le informazioni, entro le 14 di sabato 8 novembre. La partecipazione è riservata ai soci Fiab e sarà possibile tesserarsi alla partenza. Per ulteriori info: Giacomo, giacomo@fiabpisa.it; Giorgio, 3458583736 o Simone, 3470732356.

Fonte: Fiab Pisa

Tutte le notizie di Pontedera

