Poggibonsi dei Lettori, Cristina Manetti presenta il suo romanzo

Attualità Poggibonsi
Cristina Manetti, in dialogo con Susanna Cenni, ci racconterà "A Penelope che prende la valigia" (Giunti), un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne immaginando di riempire la valigia di parole.

Una metafora della vita della Penelope protagonista ma di tutte le ragazze, future donne, ancora in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto. Coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità, cambiamento sono solo alcune delle parole che andranno a comporre la valigia delle ragazze perché diventino artefici del proprio destino.

L'appuntamento è per martedì 11 novembre, ore 17.30 al Teatro Politeama Poggibonsi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Poggibonsi dei Lettori è un festival a cura di Ass. Wimbledon, in collaborazione con Ass. La Scintilla, con il Patrocinio e il contributo di Comune di Poggibonsi.

Fonte: Ufficio stampa

