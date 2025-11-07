Previsti lavori di Acque a Ponsacco: le zone interessate

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, mercoledì 12 novembre, dalle ore 8.30 alle 15, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle vie Carducci, Roma, Vanni e Verdi, nelle piazze D’Appiano e della Mostra e in largo della Pace.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 13 novembre, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate