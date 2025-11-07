Referendum Multiutility, Cordone (Lega): "Invito gli empolesi a votare SÌ"

«Invito gli empolesi ad andare a votare SÌ al referendum sulla Multiutility». È l’appello lanciato da Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega Toscana Salvini Premier di Firenze, in vista della consultazione popolare in programma domenica 9 novembre 2025.

Il voto, che si terrà dalle 8 alle 23, riguarda l’abrogazione della delibera n. 93 del 2022 con cui il Consiglio comunale di Empoli aveva aderito al progetto di costituzione della Multiutility toscana.

Cordone ha spiegato di aver discusso il tema anche in incontri con i cittadini di Fucecchio, Cerreto Guidi, Gambassi Terme e Montaione, pur non essendo comuni direttamente coinvolti dal referendum. «Conoscendo bene le reti idriche interessate – ha affermato – che sono condotte piuttosto vetuste, e di fronte all’ipotesi di una quotazione in Borsa della Multiutility, riteniamo giusto votare SÌ».

Il rappresentante leghista ha poi espresso alcune riserve politiche: «Non so se chi spinge per la quotazione in Borsa si renda davvero conto di cosa significhi. E, pur essendo un politico di lungo corso, non nascondo il fastidio di trovarmi sullo stesso fronte di figure come l’ex senatore Ignazio Marino o il centro sociale Intifada, che in passato assalì la sede empolese della Lega».

«Rimane comunque il mio invito ai cittadini – ha concluso Cordone –: andate a votare e votate SÌ».