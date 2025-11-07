Referendum Multiutility, Più Certaldo: "SI al referendum abrogativo del 9 novembre a Empoli"

Politica e Opinioni Certaldo
I consiglieri comunali di Piu Certaldo, in linea con quanto espresso e sottoscritto nel loro programma elettorale, in relazione al Referendum Multiutility di Empoli che si svolgerà il 9 novembre prossimo, si schierano apertamente per il SI all'abrogazione della delibera consiliare che permise, con la nascita della holding di servizi, l’inserimento del servizio idrico prevedendo la possibilità della quotazione in borsa.

Come abbiamo avuto modo di esprimere in Consiglio Comunale per bocca del nostro Capogruppo, riteniamo che l'acqua sia un bene comune al di fuori di una qualsiasi logica di profitto o speculazione finanziaria.

Con il Sì, si vuole mantenere un controllo pubblico reale sui servizi essenziali (acqua, rifiuti, energia), evitando che la multiutility diventi troppo subordinata agli interessi di mercato.

Crediamo che non sia sufficiente la timida nuova posizione del partito di maggioranza che a parole ritiene superata ed archiviata la quotazione in borsa, lasciando però invariato l'atto approvato nei vari Consigli Comunali che non la esclude anzi, la sostiene.

"Ad oggi non sono state assunte precauzioni per evitare una “finanziarizzazione” del servizio, il nuovo assetto potrebbe infatti privilegiare il profitto degli azionisti a discapito dell’erogazione quali/quantitativa del servizio pubblico. – Spiega il capogruppo Cellini – La quotazione in borsa, in assenza di specifiche previsioni statutarie, ridurrà il controllo democratico dei soci pubblici sulla società, minando la governance pubblica. Sono queste le ragioni per cui abbiamo scelto di schierarci fermamente a favore dell’abrogazione", conclude la nota

