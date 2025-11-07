Ruba vestiti dallo stendino di una casa ma il proprietario lo vede: denunciato all'Elba

Pensando di non essere notato è entrato nelle pertinenze di un'abitazione all'isola d'Elba, rubando alcuni vestiti lasciati ad asciugare all'esterno su uno stendino. Ma la scena è stata notata dal proprietario di casa, che ha chiamato i carabinieri. È successo nei giorni scorsi a Campo nell'Elba e per questo un uomo è stato denunciato per furto.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver preso gli indumenti lasciati stesi credendo di agire indisturbato, l'uomo è stato visto dal proprietario che nell'immediato ha allertato i militari. Recuperata e restituita rapidamente la refurtiva, dal valore di alcune centinaia di euro, i carabinieri di Portoferraio intervenuti hanno denunciato a piede libero per furto aggravato l'uomo, della zona, risultato già gravato da precedenti specifici.