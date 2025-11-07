Carcere di Sollicciano, personale e detenuti al freddo. UIL-PA: "In gioco valori di umana civiltà"

"L’avevamo detto e preannunciato che con l’approssimarsi dell’abbassamento delle temperature e le copiose piogge, nel carcere di Firenze Sollicciano, si sarebbero ripresentati gli stessi ed identici problemi che da tempo sono a conoscenza dell’Amministrazione Penitenziaria in tutte le sue articolazioni". Ne dà comunicazione il Segretario Generale Regionale della UIL-PA Polizia Penitenziaria Eleuterio Grieco.

"Il personale di polizia alloggiato in caserma così come i detenuti sono al freddo e la situazione non sembra mutare nel breve periodo - aggiunge Grieco -. Come UIL PA Polizia Penitenziaria siamo veramente preoccupati che di fronte a situazioni di inefficienze gestionali e carenze di ogni genere che mettono a serio repentaglio anche l’ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione, non si interviene con azioni risolutorie e definitive ma soprattutto in via preventiva".

"Nel carcere di Firenze Sollicciano - conclude Grieco -, sono in gioco valori di umana civiltà fondati sui principi fondamentali della Costituzione, che indicano come ogni persona che deve effettuare il proprio lavoro nonché l’espiazione della pena con dignità".

Fonte: UIL-PA - Ufficio stampa

Notizie correlate