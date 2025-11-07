Tornano gli Open Day all’Enriques di Castelfiorentino

Scuola e Università
Occasione per illustrare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle famiglie, il profilo didattico e formativo dei tre ordini dell’istruzione superiore che sono rappresentati nell’offerta formativa del nostro Istituto, quale polo di Istruzione Superiore Liceale-Tecnico-Professionale, intercomunale e interprovinciale nell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Durante la riunione verranno presentati gli indirizzi dell’Istituto, esistenti e nuovi, i percorsi di formazione professionale, i progetti e le attività in essere, nonché le altre attività dedicate all’orientamento.

All’evento saranno presenti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Barbara Degli Innocenti, con il suo staff e le Funzioni Strumentali per l’Orientamento. Parteciperanno anche gli studenti tutor del progetto zonale della Peer Education che avranno il compito di accompagnare, come dei “fratelli e sorelle maggiori”, i nuovi iscritti nell’esperienza della scuola superiore.

Avremo il piacere di condividere questo momento con le Amministrazioni Comunali, invitate all’incontro nelle figure dei Sindaci e degli Assessori alla P.I. dei nostri Comuni, con i Dirigenti, le Funzioni Strumentali e i docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado.

Al termine ci saluteremo con un aperitivo preparato dai nostri studenti e dalle nostre studentesse dell’indirizzo alberghiero.

OpenDay con laboratori dimostrativi

Sarà possibile incontrare i docenti e gli studenti tutor, assistere e partecipare alle attività di laboratorio caratterizzanti i diversi indirizzi di studio:
- Sabato 29 novembre 2025 10:00-12.00 dedicato a: Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Professionale per i Servizi Commerciali.
- Sabato 13 dicembre 2025 10.00-12.00 dedicato a: Tecnico Economico – Tecnico Agrario.
- Sabato 10 gennaio 2026 10.00-12.00 dedicato a: Liceo Scientifico
- Sabato 17 gennaio 2026 17.00-19.00 dedicato a: TUTTI gli indirizzi, su prenotazione alla mail orientamento@isisenriques.edu.it

LabOrienta - Esperienze in classe in orario scolastico su prenotazione individuale o di gruppo

Esperienze in classe in orario scolastico su prenotazione individuale o di gruppo I singoli studenti verranno accolti, inseriti nelle classi e nei laboratori e potranno partecipare alle lezioni per meglio verificare se la scuola che si apprestano a scegliere risponde alle loro aspettative e alle loro esigenze.

Per partecipare alle attività singole/di classe di orientamento è necessario contattare i referenti prof. Simone Rotundo e prof.ssa Paola Saltarelli all’indirizzo mail orientamento@isisenriques.edu.it (non è invece necessario prenotare per partecipare agli Open Day, ad eccezione per quello che si terrà in data 17/01/2026).

LOCANDINA a.s. 2025-2026-enriques-castelfiorentino

Fonte: Ufficio stampa

