Tutto esaurito alla cena per l'IC Da Vinci di Castelfranco: 300 persone per sostenere le attività della scuola

Si è svolta giovedì 6 novembre, una cena a favore della scuola I.C. Da Vinci di Castelfranco di Sotto che ha visto la partecipazione di ben trecento persone, registrando il tutto esaurito: un forte segnale di una comunità unita.

L'evento, ospitato negli spazi della Sagra del Porcino e della Chianina messi a disposizione dalla Casa del Popolo di Castelfranco, ha confermato l'importanza del sostegno collettivo alle istituzioni scolastiche.

"Un risultato reso possibile solo grazie all'impegno di tanti - ha commentato con soddisfazione il comitato organizzatore della sagra -. Abbiamo messo volentieri a disposizione gli spazi del tendone della sagra, per un'iniziativa così importante. Ma un evento del genere non si realizza da solo. Un grande ringraziamento va ai nostri instancabili volontari: hanno lavorato tutto il giorno prima in cucina per preparare il menù, poi hanno allestito la sala e i tavoli per accogliere trecento persone e, come sempre, sono stati gli ultimi ad andarsene, sparecchiando e sistemando tutto dopo che la festa era finita. Il loro impegno è impagabile”

“Inoltre - continuano dall’associazione, ci teniamo a ringraziare di cuore l’istituto Comprensivo "Da Vinci" per aver creduto e lavorato a questo evento. Grazie ai tantissimi genitori che hanno partecipato con entusiasmo. Grazie a chiunque si sia impegnato per il grande successo dell'iniziativa. La scuola è e resta fondamentale per la nostra comunità: trasmette conoscenza, forma cittadini consapevoli e promuove lo sviluppo sociale. Serate come questa ce lo ricordano con forza”.

Il ricavato della cena sarà devoluto all'IC Comprensivo "Da Vinci" di Castelfranco per sostenere le sue attività.

Fonte: Ufficio stampa