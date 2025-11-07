Volterra, in carcere un giovane accusato di violenza e minacce contro la ex compagna

I carabinieri di Volterra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa su richiesta della procura, nei confronti di un ventenne per atti persecutori e violenza contro la ex compagna. Il provvedimento, spiega in una nota l'Arma, scaturisce da una complessa e tempestiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Volterra e coordinata dalla sezione specializzata in materia di "codice rosso" della procura di Pisa.

Le indagini "hanno permesso di raccogliere significativi elementi probatori relativi a un pattern di comportamenti violenti e vessatori, culminati in una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 ottobre". In seguito all'episodio un familiare della persona offesa ha presentato denuncia, innescando l'immediata attivazione della procedura prevista dal "codice rosso", normativa che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. L'esecuzione della misura cautelare in carcere "si è resa necessaria per interrompere la spirale di violenza e assicurare la tutela della vittima". L'uomo, ritenuto responsabile di reiterate condotte di violenza, minaccia e atti persecutori, è stato rintracciato e, al termine delle formalità di rito, condotto presso il carcere di Pisa.