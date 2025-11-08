Alessandro Lambertucci è il presidente del Rotary Club Fucecchio - Santa Croce

Venerdí 7 novembre, nella cornice di Villa Sonnino a San Miniato, si è svolta la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 2027/28 e del Consiglio Direttivo per l'annata rotariana 2026/27 che affiancherà il Presidente nominato Marco Sansoni. La votazione ha dato i seguenti risultati: Alessandro Lambertucci Presidente per l'annata Rotariana 2027/28. Il consiglio direttivo dell’annata Rotariana 2026/27, sotto la presidenza del Dott. Marco Sansoni, sarà invece così composto: Vicepresidente Beconcini Matteo, Segretario Marconcini Alessandro, Tesoriere Bartolommei Riccardo, Consiglieri De Crescenzo Monica, Maffei Maria Elena, Sani Francesco, Santini Vittorio, Prefetto Rosselli Sandra.

La serata è stata poi conclusa dal Presidente in carica Luca Borgioli che ha preso la parola per le varie comunicazioni rotariane e i ringraziamenti a tutti i soci presenti.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce