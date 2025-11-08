Cerreto Guidi piange Aladino, volto dell'associazionismo: "Hai dato tanto alla nostra comunità"

Cerreto Guidi piange la scomparsa di uno dei suoi volti legati all'associazionismo e alla comunità. È mancato all'età di 90 anni Aladino Venturini, persona molto conosciuta e apprezzata sul territorio: a testimoniarlo i tanti commenti di cordoglio e vicinanza apparsi sui social. Uno su tutti il ricordo della sindaca Simona Rossetti: "Con te Aladino se ne va un altro pezzo di storia di Cerreto" scrive, allegando una foto insieme a Venturini.

Dalla Misericordia alle attività che animano il paese, partecipava attivamente a tanti appuntamenti cerretesi, dal Palio del Cerro alla festa di Santa Liberata. Questo pomeriggio, sabato 8 novembre alle 15, si è tenuto il funerale nella Chiesa di San Leonardo a Cerreto Guidi.

"Hai dato tanto alla nostra comunità nei tantissimi anni di volontariato nella Misericordia. Eri bellissimo vestito per il Palio" scrive ancora Rossetti. "La tua voce inconfondibile risuonava in San Leonardo e con Rinella e mia zia eravate all’unisono. Ti ricordo nelle tue battute dirette e sincere. Ti ricordo fin da bambina nel seguire la festa di Santa Liberata. Ne hai passate tante e hai sempre reagito con fermezza. Ci manchi già e ti voglio ringraziare per tutto quello che ci hai dato. Mi unisco al dolore dei tuoi familiari. Ti ricordo con questa foto dell’anno scorso in cui sei sorridente nella nostra piazza e ti ringrazio per i consigli che hai sempre dato. Riposa in pace Aladino!".