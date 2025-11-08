Chiude Pam Panorama ai Gigli, sciopero e presidio di protesta

Economia e Lavoro Campi Bisenzio
Oggi sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio). Una agitazione indetta da Filcams Cgil che ha visto anche un partecipato presidio davanti alla Corte Lunga del centro commerciale.

La mobilitazione è stata indetta contro il licenziamento di 45 lavoratrici e lavoratori e contro l’annunciata chiusura del punto vendita Pam Panorama di Campi Bisenzio, decisione che rappresenta un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio.

La Filcams CGIL ha espresso vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, chiedendo all’azienda di ritirare i licenziamenti e di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni alternative alla chiusura: “Non possiamo accettare che una scelta aziendale scarichi ancora una volta il prezzo sulle persone che lavorano. Chiediamo tutele, responsabilità sociale e rispetto per chi ogni giorno garantisce il servizio e la presenza sul territorio”.

La Filcams fiorentina lancia anche un appello alla direzione de I Gigli: “Se davvero il centro commerciale, come la sua direttrice ha detto in occasione dell’apertura di Ferragosto, è un punto di riferimento per la comunità, allora metta in pratica la valenza sociale sostenendo il ricollocamento dei lavoratori a rischio licenziamento, come quelli in questione, e pure mettendo un freno alle aperture festive e domenicali”

 

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

