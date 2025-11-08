Donna violentata in piazza a Firenze, due uomini identificati

Una donna di 35 anni, originaria di Panama, sarebbe stata violentata la notte scorsa in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze, tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. A dare l’allarme, intorno alle 4, è stato un passante che ha sentito le grida di aiuto della vittima e ha chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, che hanno rintracciato due uomini, entrambi stranieri, portati in questura per l’identificazione. La donna è stata trasportata all’ospedale di Careggi, dove è tuttora ricoverata.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti. Piazza San Pancrazio, luogo dell’aggressione, si trova in una zona centrale ma appartata, con alcuni residenti nelle vicinanze.