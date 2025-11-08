Due esplosioni di bancomat in Toscana, banditi in fuga a mani vuote

Due tentativi di furto con esplosivo ai danni di sportelli bancomat si sono verificati nella notte in Toscana, entrambi falliti. Il primo colpo intorno alle 3 a Torre del Lago, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm in viale Marconi: la carica, troppo debole, non ha aperto lo sportello, costringendo i malviventi alla fuga senza bottino. Ingenti però i danni alla filiale.

Un paio d’ore dopo, intorno alle 5, un episodio analogo è avvenuto a Casalguidi, ai danni della filiale della Banca Toscana. Anche in questo caso l’esplosione non ha consentito di accedere al denaro. I ladri hanno tentato invano di forzare l’ingresso e la cassaforte interna, ma il colpo è sfumato.

Carabinieri e polizia stanno conducendo le indagini: non si esclude che i due episodi siano opera della stessa banda.

