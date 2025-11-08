Due esplosioni di bancomat in Toscana, banditi in fuga a mani vuote

Cronaca Casalguidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Due tentativi di furto con esplosivo ai danni di sportelli bancomat si sono verificati nella notte in Toscana, entrambi falliti. Il primo colpo intorno alle 3 a Torre del Lago, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat del Banco Bpm in viale Marconi: la carica, troppo debole, non ha aperto lo sportello, costringendo i malviventi alla fuga senza bottino. Ingenti però i danni alla filiale.

Un paio d’ore dopo, intorno alle 5, un episodio analogo è avvenuto a Casalguidi, ai danni della filiale della Banca Toscana. Anche in questo caso l’esplosione non ha consentito di accedere al denaro. I ladri hanno tentato invano di forzare l’ingresso e la cassaforte interna, ma il colpo è sfumato.

Carabinieri e polizia stanno conducendo le indagini: non si esclude che i due episodi siano opera della stessa banda.

Notizie correlate

Casalguidi
Cronaca
19 Ottobre 2019

Inquinamento dei pozzi e picco di tumori a Casalguidi: Ausl Centro risponde alle accuse, Legambiente presenta un esposto contro ignoti

    Nel contesto della vicenda relativa al picco di tumori a Casalguidi che da qualche tempo sta suscitando allarme tra la popolazione e per la quale l'Ausl Toscana Centro [...]



Tutte le notizie di Casalguidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina