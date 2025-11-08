Empoli e Ancenis-Saint-Géréon suggellano il 'Patto di amicizia'

Oggi Empoli e la città francese di Ancenis-Saint-Géréon hanno ufficialmente firmato il Patto di amicizia, a conclusione di un percorso avviato nel 2023 e proseguito con scambi culturali, scolastici e visite istituzionali tra le due municipalità.

La cerimonia si è svolta al Cenacolo degli Agostiniani, alla presenza dei sindaci, delle delegazioni ufficiali e della cittadinanza. La firma ratifica una collaborazione nata grazie agli scambi tra studenti dei licei empolesi e i coetanei francesi, e consolidata dall’impegno di associazioni locali come Fil Rouge, Pro Empoli e Pia Corale Santa Cecilia.

La delegazione francese, guidata dal sindaco Rémy Orhon e da rappresentanti della giunta e della cultura, ha partecipato a un programma di visite e iniziative che ha incluso la mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960”, tour nelle aziende locali, degustazioni dei prodotti del territorio e momenti sportivi.

Il sindaco di Empoli ha sottolineato come il patto rappresenti un ponte tra le radici culturali della città e una visione europea di pace e solidarietà, mentre l’assessore alla Cultura e ai Gemellaggi ha evidenziato l’importanza di rafforzare gli scambi tra cittadini, studenti e associazioni, promuovendo l’Europa come esperienza condivisa.

Il Patto di amicizia segna un passo importante per le relazioni tra Empoli e Ancenis-Saint-Géréon, aprendo la strada a nuovi progetti culturali, scolastici e sociali tra le due comunità.

