Fermato in auto con cocaina, contanti e un coltello: arrestato un 28enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato fermato nella notte del 6 novembre durante un controllo del territorio. A bordo dell’auto, insieme a un altro passeggero, i militari hanno trovato 12 grammi di cocaina suddivisi in otto dosi e 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel veicolo è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico di 18 centimetri.

Droga, denaro, coltello e veicolo sono stati sequestrati. Il 28enne, su disposizione della Procura di Pisa, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, durante il quale l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Pisa.

Notizie correlate