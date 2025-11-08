Fermato in auto con cocaina, contanti e un coltello: arrestato un 28enne

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato fermato nella notte del 6 novembre durante un controllo del territorio. A bordo dell’auto, insieme a un altro passeggero, i militari hanno trovato 12 grammi di cocaina suddivisi in otto dosi e 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel veicolo è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico di 18 centimetri.

Droga, denaro, coltello e veicolo sono stati sequestrati. Il 28enne, su disposizione della Procura di Pisa, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, durante il quale l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Pisa.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
7 Novembre 2025

Ancora bus bloccati da auto in sosta vietata in zona Cisanello: Autolinee toscane valuta azioni legali

at- autolinee toscane rende noto di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di intraprendere azioni legali sia civili che penali nei confronti dei proprietari degli [...]

Pisa
Cronaca
6 Novembre 2025

Minorenne denuncia di essere stata molestata a Pisa

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata molestata da un uomo nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. L’adolescente, trovata in stato di intossicazione da alcol e [...]

Pisa
Cronaca
6 Novembre 2025

Notte di caos al pronto soccorso di Cisanello: arrestati due giovani per resistenza e oltraggio

Notte movimentata all’ospedale Cisanello di Pisa, dove i Carabinieri hanno arrestato due giovani di 23 e 19 anni per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina