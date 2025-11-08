Il Gialloblu Castelfiorentino cade a Reggello 82-66 nella quinta giornata di andata

È un parziale di 31-14 nella seconda frazione ad indirizzare lo scontro diretto tra Basket Reggello e Gialloblu Castelfiorentino. Finisce 82-66 la quinta giornata di andata di Divisione Regionale 2, con i ragazzi di Renato Gasperoni che dopo un buon approccio spengono per dieci minuti la luce in difesa, spalancando la strada all’allungo dei padroni di casa, di fatto letale.
L’avvio di gara, infatti, scorre via sul punto a punto (18-17 al 10′), niente che possa far presagire il black out che arriva nella seconda frazione, quando la difesa gialloblu inizia a far acqua da tutte le parti. I locali ringraziano e piazzano il break decisivo, scavando il solco all’intervallo lungo, quando il tabellone segna 49-31. Una forbice che la truppa castellana prova a ridurre nella seconda parte di gara, quando la sfida torna sui binari dell’equilibrio. Reggello, però, regge l’urto della reazione gialloblu e amministra il vantaggio (69-49 alla terza sirena), per poi gestire la volata finale senza di fatta mai mettere in discussione il finale.
Prossimo impegno sabato 15 novembre alle 21 al PalaBetti contro il Costone Siena.
BASKET REGGELLO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 82-66
Tabellino: Talluri 5, Ciampolini 13, Damiani 18, Bartolini 5, Niccolini 13, Tavarez 8, Di Camillo 2, Nencini 2, Fabrizzi, Parilla, Bici, Bini. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.
Parziali: 18-17, 49-31 (31-14), 69-49 (20-18), 82-66 (13-17)
Arbitri: Pampaloni e Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino
