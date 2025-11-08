In vendita a San Miniato la casa di famiglia dei fratelli Taviani

È in vendita la casa che ha custodito l'infanzia dei fratelli Taviani, nel centro di San Miniato dove i due celebri registi sono nati, Vittorio nel 1929 e Paolo nel 1931. L'annuncio si trova su un portale immobiliare online, dove viene descritto come "raffinato appartamento" in "una zona ricca di atmosfera culturale, intitolata ai celebri registi Paolo e Vittorio Taviani, originari proprio di questo rinomato e storico borgo della Toscana più autentica". L'appartamento, il cui prezzo è si aggira intorno ai 350mila euro, è disposto su due piani per quasi 300 metri quadrati, superficie che "presenta ampi spazi carichi di storia, da ristrutturare e reinterpretare secondo le proprie esigenze". Al primo piano si trova la terrazza che "permette di godere di una cinematografica vista mozzafiato, aperta e dominante, sulle colline di San Miniato". Oltre alla descrizione delle stanze, viene aggiunto: "L'immobile faceva parte della casa di famiglia dei celebri registi Taviani, il che lo rende un'opportunità unica per vivere in un luogo che ha ispirato immagini, ricordi ed emozioni" oltre ad essere sottolineata la posizione nel borgo toscano, vicina "ai servizi essenziali e alle principali città d'arte della regione".

A confermare l'annuncio è anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, riferendo che il Comune ne era a conoscenza. Poi, rispondendo un possibile interesse per l'immobile, aggiunge: "C'è un discorso di interessamento che può essere del Comune e della Regione, ne abbiamo parlato anche con Giani, poi c'è stato il nodo di fine e inizio della nuova legislatura" aggiunge, raccontando del contatto sul tema con il presidente della Regione Toscana. "Però ne abbiamo parlato anche perché potrebbe essere il luogo di a una futura Fondazione dedicata a Paolo e Vittorio Taviani". Dunque, per progetti futuri "un interesse c'è da questo punto di vista, la famiglia lo sa. Non ci sono atti al momento". Quello che trapela quindi è che il Comune ci starebbe pensando.

Dipinto di Giuliano Giuggioli (foto gonews.it)

La casa in cui nacquero i fratelli Taviani fu ricostruita negli anni Cinquanta, dopo che venne bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Periodo, in particolare quello dell'estate 1944, che i registi raccontarono nella loro famosa pellicola "La notte di San Lorenzo", film pluripremiato e vincitore nel 1982 del Gran premio speciale della giuria al Festival di Cannes. Dopo il trasferimento a Roma il legame con il territorio, testimoniato anche con il loro lavoro, è sempre rimasto forte per Vittorio, scomparso nel 2018 e Paolo, scomparso lo scorso anno nel 2024. Quest'ultimo, nel 2023, aveva fatto ritorno a San Miniato accolto calorosamente dalla comunità, proprio per il quarantesimo anniversario da "La notte di San Lorenzo", celebrato anche dall'inaugurazione di una scultura in bronzo. Uno degli omaggi ai fratelli registi sanminiatesi, come la mostra del 2021.

