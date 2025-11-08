Incendio in un appartamento a Livorno, quattro intossicati tra cui un bambino

Quattro persone, tra cui un bambino di 12 anni, sono rimaste intossicate questa mattina a causa di un incendio divampato nella loro abitazione in via Bini, a Livorno. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 7, hanno sprigionato fumi da materiale plastico che i residenti hanno inalato.

Le persone coinvolte – tre donne di 45, 71 e 81 anni e il minore – sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso di Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, insieme a personale del 118, automedica, ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia e agenti della polizia di Stato.