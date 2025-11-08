L'artista Marco Bagnoli omaggia lo zio Loriano Bagnoli al chiostro del Museo della Collegiata

Questa domenica 9 novembre alle ore 17.00, l’artista Marco Bagnoli ricorderà lo zio Loriano Bagnoli, uno dei tre fratelli fondatori di Sammontana recentemente scomparso, dedicandogli la sua opera L’albero rovesciato (Della Luce innatache verrà installata presso il chiostro del Museo d’arte della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli dove si sono svolte le esequie dell’amato zio.

L’opera, infatti, verrà posizionata al centro del chiostro in affettuosa memoria di Loriano Bagnoli, profondamente legato alla città di Empoli, a diventare simbolo di viaggio interiore e di trasmutazione spirituale. Le iconiche mongolfiere di Marco Bagnoli, non sono in questa situazione un semplice oggetto estetico, ma una soglia sospesa tra reale e immaginario e invitano chi le osserva a varcare il limite del visibile, in un percorso di scoperta e risveglio che intreccia luce, suono e pensiero.

Ombre, luci, suoni e gesti concorrono a creare una dimensione sospesa tra materia e spirito, trasformando le mongolfiere in archetipi di viaggio interiore. Un viaggio interiore che spesso si affronta quando ci si separa da persone molto amate in vita. L’opera multimediale viene completata dalla luce e dal suono che riproduce il versetto tratto dalle tavolette orfiche di Delphi, musicato da Michael Galasso: "Chi sei? Se rispondi con il tuo nome sarai rigettato nel vortice delle apparenze. Devi rispondere: io sono la luce che tu sei. Per questo sono venuto a te luce celeste.”  da K. Coomaraswamy, “The “E” at Delphi” in Review of Religion, VI (1941), 18-19. È proprio questo versetto a essere la dedica che l’artista Marco Bagnoli esprime nei confronti dello zio Loriano.

“Con L’albero rovesciato (Della Luce innata) desidero offrire un segno di gratitudine e di continuità. Mio zio Loriano è stato una presenza di riferimento importante. Ho scelto di dedicare alla sua memoria proprio quest’opera perché per me rappresenta un dialogo silenzioso con lui, un modo per restituire, attraverso la forma e la luce, il senso di un’eredità che non si interrompe ma si trasforma” dichiara Marco Bagnoli.

L’opera si inserisce nel contesto della mostra Boule de neige, il progetto promosso dal comune di Empoli e a cura di Sergio Risaliti e Antonella Nicola, che si terrà dal 9 novembre 2025 al 15 febbraio 2026

