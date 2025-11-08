L’organista del Papa inaugura l’organo della Parrocchia di Orentano dopo il restauro

Attualità
la Parrocchia San Lorenzo Martire di Orentano annuncia la conclusione dei restauri del pregiatissimo organo di Nicomede Agati della Chiesa Arcipretura di San Lorenzo Martire. Un progetto che si è sviluppato in 10 anni e che oggi è giunto al suo coronamento.

Per celebrare questo importante traguardo 9 18.30 di terrà il Concerto di inaugurazione tenuto da m° Josep Solé Coll, primo organista della Basilica di San Pietro in Vaticano e delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Il popolo Orentanese da sempre legato alla città di Roma non poteva avere un dono più significativo di questo, l'organista del Papa a inaugurare il proprio organo tornato agli antichi splendori.

La Parrocchia di Orentano, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di questo progetto, invita tutti alla partecipazione per condividere la gioia di questo evento che unisce cultura, musica e spiritualità.

