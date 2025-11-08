“Non siamo numeri”: nuova protesta al liceo Michelangiolo contro l’accorpamento

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da Facebook)

Centinaia di studenti, ex alunni, genitori e insegnanti del liceo classico Michelangiolo di Firenze sono scesi di nuovo in piazza per dire no al rischio di accorpamento dell’istituto, previsto dal prossimo anno scolastico. Dopo il presidio sotto Palazzo Vecchio, la manifestazione si è spostata oggi davanti alla sede del liceo in via della Colonna, con cartelli e striscioni come “Non siamo numeri, siamo il futuro” e “La scuola educa, non addestra”.

Il sit-in, molto partecipato, ha bloccato il traffico nella zona e si è poi spostato in piazza D’Azeglio. “Una risposta bellissima da tutta la comunità del Michelangiolo”, ha commentato la preside Federica Gambogi, soddisfatta per le parole della sindaca metropolitana Sara Funaro, che ha annunciato l’intenzione di sospendere gli accorpamenti degli istituti fiorentini. “Speriamo almeno in una proroga — ha aggiunto Gambogi — ma i tempi sono strettissimi”.

Presente anche la Cgil, con il segretario della Flc di Firenze, Emanuele Rossi, che ha chiesto la sospensione delle decisioni regionali sul dimensionamento scolastico voluto dal governo.

In Toscana sono 16 gli istituti a rischio accorpamento, di cui due nella provincia di Firenze. La mobilitazione proseguirà lunedì 10 novembre con un presidio regionale della Cgil davanti alla prefettura.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
8 Novembre 2025

Donna violentata in piazza a Firenze, due uomini identificati

Una donna di 35 anni, originaria di Panama, sarebbe stata violentata la notte scorsa in piazza San Pancrazio, nel centro di Firenze, tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. [...]

Firenze
Cronaca
8 Novembre 2025

Incidente a bordo di uno scooter a Fiesole, muore un 30enne

Tragedia ieri sera a San Domenico di Fiesole, dove un uomo di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Mantellini. La vittima viaggiava a bordo di [...]

Firenze
Cronaca
7 Novembre 2025

Furto in una galleria d’arte a Firenze: rubata una scultura in via del Corso

Colpo in pieno centro a Firenze: una scultura è stata rubata dalla galleria Bel Air Fine Art di via del Corso, strada pedonale molto frequentata. A scoprire il furto, avvenuto [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina