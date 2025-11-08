Nubifragio all'Elba, allagamenti e disagi

Forti piogge hanno colpito nel pomeriggio di ieri l’isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi alla circolazione a Portoferraio fino alle 20. Le zone più colpite sono state il lungomare di San Giovanni, il fosso della Concia e la parte bassa del centro storico. La polizia municipale è intervenuta per chiudere temporaneamente alcuni tratti stradali alla Sghinghetta e nell’area del Carburo.

Il sindaco Tiziano Nocentini ha spiegato che “i disagi sono stati contenuti” grazie all’intervento tempestivo della Protezione civile, che ha operato con idrovore e sacchi di sabbia già predisposti. “Questa volta ci ha trovati preparati – ha aggiunto –. Gli allagamenti sono stati gestiti e la viabilità è già tornata alla normalità”.

