Tassista strangolata e ferita a colpi di pistola, fermato a Prato il presunto aggressore

La squadra mobile di Prato ha fermato un cittadino cinese di 35 anni, accusato di tentato omicidio e rapina a mano armata nei confronti di una tassista abusiva connazionale di 46 anni, aggredita nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe prima rapinato la donna di 9.000 euro e dei cellulari, poi tentato di strangolarla. La vittima, riuscita a liberarsi mordendo l’aggressore e a uscire dall’auto, è stata colpita da un colpo di pistola calibro 9 al volto, riportando un grave trauma cranico e rischiando la vita.

Il fermo è stato disposto dalla Procura di Prato, che ha agito per evitare la fuga del sospettato all’estero. L’episodio è stato inserito nel contesto delle tensioni criminali interne alla comunità cinese locale.

Durante le perquisizioni nell’abitazione e nel garage del 35enne, i carabinieri hanno inoltre sequestrato nove chili di sostanze stupefacenti – tra anfetamine, ecstasy, Mdma, oppiacei e hashish – per un valore stimato di circa 200.000 euro.