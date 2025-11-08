Un premio per l' Alfiere del Lavoro Lorenzo Benericetti

Nella mattinata di oggi (8 novembre) l’amministrazione comunale di Fucecchio ha premiato con una targa celebrativa Lorenzo Benericetti, studente fucecchiese fra i più meritevoli d’Italia e per questo insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Alfiere del Lavoro. Benericetti, 19 anni diplomatosi con lode al Liceo Marconi di San Miniato nello scorso anno scolastico e oggi studente di ingegneria aerospaziale a Pisa, ha raccontato il suo incontro col capo dello Stato, oltre a fornire ai presenti anche alcuni aneddoti sul suo percorso scolastico che l’ha portato fino a ottenere un riconoscimento così prestigioso. Una mattinata arricchente e stimolante, nella quale è stato possibile scoprire e apprezzare uno studente pieno di interessi e di umiltà e a cui il Comune di Fucecchio ha voluto consegnare una targa ricordo per ringraziarlo di aver fatto conoscere Fucecchio oltre i tradizionali confini.

Dall'ente comunale un grazie all'assessore alla pubblica istruzione del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini e al dirigente scolastico del Liceo Marconi di San Miniato Luca Petrini per essere intervenuti dopo il saluto della sindaca di Fucecchio Emma Donnini. E ovviamente ai numerosi presenti e alla Biblioteca comunale Indro Montanelli per l'ospitalità.

