Vertenza L'Alba, i lavoratori occupano boutique a Firenze

Prosegue la protesta dei lavoratori della ditta L'Alba di Montemurlo a Firenze. Questo pomeriggio gli operai hanno occupato la boutique di Patrizia Pepe in piazza Duomo con l'obiettivo di chiedere al brand di partecipare al tavolo aperto alla Provincia di Prato, a cui hanno aderito altri committenti, per assicurare pagamenti e continuità occupazionale per 18 operai.

"Se il brand non si siede al tavolo, noi non ce ne andiamo" dicono da Sudd Cobas che sta supportando nella vertenza i lavoratori, che oggi pomeriggio hanno esposto cartelli in vetrina. In serata dalla questura di Firenze è stato fatto sapere che è in corso una mediazione e che la situazione è monitorata. Il 29 settembre scorso i lavoratori e Sudd Cobas avevano già protestato di fronte alla boutique nel centro della città.

Notizie correlate