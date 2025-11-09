A Scarperia e San Piero piazzetta intitolata a Luigi Lapucci, militare internato

La piazzetta davanti al cimitero di San Gavino, nel Comune di Scarperia e San Piero, è stata intitolata a Luigi Lapucci, militare italiano internato nei campi di prigionia nazisti dopo l’8 settembre 1943 e insignito lo scorso gennaio della Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica. Ieri sabato 8 novembre la cerimonia, alla presenza del Cardinale Ernest Simoni, delle massime autorità civili e militari, del sindaco Federico Ignesti con l’amministrazione comunale e rappresentanti dei comuni di Barberino di Mugello e Montespertoli. Presente anche il Cav. Vieri Lascialfari, cerimoniere della Polizia Locale e nipote del decorato, e la storica e giornalista Giovanna Maria Carli, che ha letto la biografia di Lapucci tra la commozione dei figli Maria, Paola, Francesca e Francesco, e dei numerosi cittadini accorsi.

Come riportato in una nota, nel suo messaggio il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito l’intitolazione "un segno di riconoscenza e memoria collettiva" per un uomo che "scelse la libertà, rifiutando di aderire alla Repubblica di Salò". Anche l’Arcivescovo di Firenze, Monsignor Gherardo Gambelli, ha fatto pervenire un saluto alla famiglia e alla comunità, ricordando Lapucci come "un uomo buono, onesto, generoso, sempre pronto ad aiutare il prossimo". Il presule ha aggiunto: "La testimonianza del caro Luigi e dei tanti che subirono deportazione e ingiuste sofferenze sia per noi un monito a custodire la pace e a diventarne testimoni".

Dopo la scopertura della targa e l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte del Coro Alpino del Mugello, il Cardinale Simoni ha impartito la benedizione ricordando i valori di pace e fratellanza incarnati dal sacrificio del militare. "Luigi Lapucci è simbolo di coraggio e dignità – ha detto il sindaco Ignesti –. Il suo esempio ci ricorda ogni giorno l’importanza di difendere la libertà e la democrazia".

