Abc Solettificio Manetti si prende due punti a San Vincenzo: "Grande vittoria in campo difficilissimo"

Non bella, ma senz’altro di carattere. In una partita che per una buona metà stenta a decollare, l’Abc Solettificio Manetti va a prendersi due punti pesanti su un parquet ostico come il PalaGiovani: 60-70 il finale a San Vincenzo. Ad indirizzare la sfida è il cambio d’intensità al rientro dagli spogliatoi, quando i gialloblu trovano la quadra in attacco ed alzano l’attenzione in difesa e a rimbalzo, piazzando il break che poi amministrano nell’ultima frazione.

“Grande vittoria in un campo difficilissimo – commenta coach Riccardo Paludi -. Pur non giocando la nostra migliore partita, siamo stati compatti nei momenti decisivi. Una difesa tosta nel terzo e quarto tempo ci ha permesso di portare via due punti importanti per il prosieguo del campionato, e tutti hanno messo il proprio mattone su questa vittoria. Adesso testa a domenica prossima, perché affronteremo la squadra più in forma in questo momento”.

Domenica 16 novembre al PalaBetti arriverà l’Us Livorno per l’ultimo turno prima della sosta.

LA CRONACA

Dopo i primi tre minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti, Pistillo inaugura il referto dalla lunetta. Giovani dalla lunga distanza centra lo 0-5 mentre coach Paludi si rifugia nel time out per mettere ordine nella metà campo d’attacco. Al rientro Torrigiani infila i primi due punti gialloblu dopo quasi cinque giri di cronometro, ma il fallo di Pedicone sulla linea da tre punti permette a Pistillo di allungare grazie ad un gelido 3/3 ai liberi: 10-4 dopo 6 minuti di gioco. Mentre un’Abc ancora molto confusa continua ad inseguire, l’azione da tre punti di Gozzoli vale il 17-9, che diventa 20-15 alla prima sirena.

L’Abc continua a faticare, soprattutto a rimbalzo, mentre il botta e risposta dall’arco tra Giovani e Mancini mantiene praticamente invariata la forbice a metà frazione (26-22). La tripla di Corbinelli conduce i gialloblu fino a -1, preludio alla parità a firma Cantini che impatta a quota 26. Il gioco spalle a canestro di Mancini vale il primo vantaggio castellano al 18′ (29-30), ma nell’ultimo giro di cronometro prima dell’intervallo Salvadori e Pistillo ristabiliscono il controllo locale: 34-30 a metà gara.

L’Abc rientra senz’altro più solida in difesa, con le penetrazioni al ferro di Cantini e Pedicone che ristabiliscono la parità prima del nuovo sorpasso a firma Berni, che prova a spostare l’inerzia andando a suggellare un mini break di 2-8: 36-38 al 22′. Intanto la sfida si accende e si sposta sulla linea da tre punti, con due bombe su ciascuna metà campo che scrivono 46-48 al 27′. L’Abc stringe le maglie in difesa e mantiene il controllo, finché l’assist di Berni scova Torrigiani per il 48-52 al terzo riposo.

Bongini riporta i suoi fino a -1 (53-54), ma l’arresto e tiro di Landi dalla media distanza difende un possesso pieno di vantaggio per l’Abc. E mentre fa gli straordinari a rimbalzo volando più in alto di tutti, è proprio di Landi l’extra possesso che vale il +6 gialloblu (56-62), cui fa eco Berni dalla lunetta per la doppia cifra di vantaggio: 56-66 al 34′. Bazzani e Salvadori provano a tenere aperta la sfida per il 60-66 con 150 secondi da giocare, ma quando il brivido scorre sulla panchina castellana, ci pensano Berni e Corbinelli dalla lunetta a scrivere la fine.

BASKET SAN VINCENZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 60-70

Basket San Vincenzo: Bongini 5, Guerrieri, Tudorache ne, Gozzoli 3, Bazzano 4, Giovani 17, Bertini, Pistillo 13, Prunotto 3, Salvadori 15, Rossi ne. All. Baroni. Ass. Crdeli, Camarda.

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Ticciati ne, Corbinelli 20, Talluri, Berni 11, Torrigiani 6, Lazzeri 2, Marchetti ne, Landi 8, Cantini 8, Mancini 5, Pedicone 10. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 20-15, 34-30 (14-15), 48-52 (14-22), 60-70 (12-18)

Arbitri: Barbanti di Livorno, De Trane di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

