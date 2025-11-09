Segnalato elicottero scomparso dai radar, ricerche in corso tra Toscana e Marche

Ricerche in corso per un elicottero scomparso dai radar questo pomeriggio sopra Badia Tedalda, in provincia di Arezzo al confine tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Secondo quanto emerso il velivolo avrebbe avuto un'avaria mentre stava sorvolando l'area montuosa dell'Alpe della Luna, che confina con Borgo della Pace, comune in provincia di Pesaro e Urbino.

"Intervento in corso del sistema di emergenza regionale sull’Alpe della Luna, al confine con le Marche, dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto con un elicottero civile" scrive tramite social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Attivato Disaster Manager della ASL Sud Est per il coordinamento delle operazioni insieme alle sale operative delle province confinanti. Sul posto ambulanze, squadre volontari sistema regionale, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Soccorso Alpino e l’elicottero dell’Aeronautica Militare".

L'allarme è scattato intorno alle 17 quando il 118 dell'Asl Toscana sud est ha ricevuto una richiesta di aiuto tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat, che coordina operazioni di ricerca e soccorso. Attivato il gruppo maxi emergenze che sta coordinando i soccorsi insieme a strutture provinciali confinanti. Un velivolo militare in questo momento sta sorvolando la zona di Badia Tedalda, ma le ricerche sono complicate da condizioni meteo avverse. Secondo le prime informazioni l'elicottero sarebbe partito da Venezia ed era diretto ad Arezzo.

