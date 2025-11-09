Firenze, ferito un giovane di 17 anni accoltellato alla schiena

Un giovane di 17 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena. È successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, nei pressi di una discoteca a Firenze. Il ragazzo, secondo quanto emerso, è attualmente ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

