Firenze, ferito un giovane di 17 anni accoltellato alla schiena

Cronaca Firenze
(foto di archivio)

Un giovane di 17 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una coltellata alla schiena. È successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, nei pressi di una discoteca a Firenze. Il ragazzo, secondo quanto emerso, è attualmente ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

