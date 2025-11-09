Gialloblu Castelfiorentino si arrende 46-53 al Gea Basketball Grosseto

Esordio casalingo amaro per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella terza giornata del campionato di serie C femminile cade 46-53 per mano del Gea Basketball Grosseto. Ancora rinviato, dunque, l’appuntamento con il primo successo stagionale, dopo la sconfitta al debutto sul parquet fiorentino della Pallacanestro Femminile Firenze.
Approccio subito in salita per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che nel primo quarto faticano a trovare la via del canestro andando al primo riposo sul 5-11. A cavallo tra la seconda e la terza frazione, però, un’ottima reazione permette alle gialloblu di tornare a stretto contatto fino a toccare il -3 alla terza sirena (32-35). Con la gara completamente riaperta, tutto si decide dunque nell’ultimo quarto, con il Gea che si mostra più concreto e amministra il vantaggio mettendo i due punti sulla via di Grosseto.
Prossimo impegno sabato 15 novembre alle 21 a Livorno contro la Polisportiva Chimenti.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – GEA BASKETBALL 46-53
Tabellino: Dani 7, Fiaschi 8, De Felice 2, Bellantoni 9, Banchelli 10, Ancillotti 2, Moustakalle 6, Bandinelli 1, Baldinotti 1, D’Ambrosio, Samoylych, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.
Parziali: 5-11, 16-21 (11-10), 32-35 (16-14), 46-53 (14-18)
Arbitro: Collina di Montemurlo.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
