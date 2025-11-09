Ha un malore mentre cammina in strada, morto 70enne a San Miniato

Cronaca San Miniato
La tragedia questa mattina nella frazione di San Donato

Tragedia questa mattina a San Donato di San Miniato dove un uomo di 70 anni, italiano e residente in zona, è deceduto dopo un malore mentre stava camminando in strada. È successo questa mattina, poco dopo le 9.30, in via del Pratuccio che si trova all’inizio della frazione. Da quanto si apprende l’uomo si trovava a passeggio con il cane quando avrebbe avuto un arresto cardiaco.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si trovavano in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, con un’ambulanza e due automediche e i carabinieri di San Miniato. Purtroppo non c’è stato niente da fare per l’uomo, che è deceduto sul posto.

