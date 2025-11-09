Incidente aereo in Groenlandia, muore un pilota originario di Pisa

È italiano di origini toscane il pilota morto nell'incidente aereo, avvenuto sabato 25 ottobre nei pressi di Nuuk, in Groenlandia. Nella giornata di venerdì 7 novembre è stato individuato dalle autorità locali il corpo di Ralph Salvini, 45 anni, insieme al relitto. Originario di Pisa, dove si era laureato in Ingegneria, secondo quanto riportato dai quotidiani viveva in Inghilterra, ed era Ceo di una piccola società di trasporto aereo.

Secondo quanto ricostruito il 45enne stava viaggiando tra Canada e Groenlandia quando il suo velivolo da turismo è scomparso dai radar, mentre volava tra Happy Valley-Goose Bay, in Canada tra Terranova e Labrador, e la Groenlandia come riportato dal sito Canada broadcasting corporation. Il velivolo è stato localizzato senza sopravvissuti a bordo, secondo Naviair compagnia aerea statale danese che fornisce servizi di traffico aereo. Avviate subito le ricerche aeree dalle autorità nel fine settimana della scomparsa, nella zona montuosa di Sermitsiaq a 15 km a nord-est di Nuuk, erano poi state sospese a causa di scarsa visibilità e condizioni meteorologiche, per poi essere riprese domenica via mare.

Allertate le autorità locali, l'ambasciata d'Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario come comunicato dalla Farnesina, che ieri ha dato notizia della tragedia che ha coinvolto il cittadino italiano, rimasto vittima dell'incidente aereo. Per molti anni Salvini aveva lavorato per la Dea Aviation, compagnia inglese, che ha dichiarato sui social "l'intero team di Dea è profondamente addolorato per la tragica notizia della scomparsa di Ralph Salvini" ricordandolo come "pilastro della nostra organizzazione".

Notizie correlate