La Spezia si prende il campo dell'Use: a Empoli finisce 77-85

In qualche modo l’aveva pure raddrizzata, ma che non fosse serata non si è capito nel supplementare ma durante i quaranta minuti. Un’Use Computer Gross così poco brillante non si era mai vista quest’anno, specie in casa. E così, chi era al palazzetto, mastica sì amaro visto che alla fine la partita era quasi tornata in carreggiata ma non si sorprende più di tanto del 77-85 che, dopo un tempo supplementare, consente a La Spezia di infliggere ai biancorossi il primo ko interno stagionale. La difesa di Cipriani sull’azione finale e la tripla di Paluzzi del 73 pari gli episodi da ricordare associandoli ai rimpianti mentre, fra quelli da dimenticare, la scavigliata che toglie dai giochi Rosselli proprio quando conta. C’è infine un episodio da isolare dal contesto, ovvero il debutto stagionale di capitan Sesoldi dopo i problemi fisici. Bentornato, applausi.

Sakellariou apre le danze e l’Use piace anche con Cipriani dall’arco e De Leone: 14-8. L’Impatto di Tosti è ottimo visto che il giovane pivot entra e segna 6 punti. Al 10’ siamo 22-18, preludio al primo campanello d’allarme con lo 0-7 ligure. Qui arriva il parziale di 1-11 e, dopo 4 minuti, Soviero trova il primo canestro biancorosso dal campo, subito seguito da Paluzzi: 31-35. Fuoco di paglia visto che Spezia riparte con uno 0-10 e serve la grinta di Sesoldi che torna in campo e cattura il rimbalzo offensivo che fissa il 39-41 di metà. Alla ripresa del gioco, dopo 5 minuti, il parziale è di 6-6, sufficiente a capire che la partita non decolla. La Computer Gross prova a mettersi in ritmo con la transizione Soviero-Rosselli e il 56-52 di Paluzzi ma al 30’ niente cambia: 56-54. La frazione finale inizia con l’Use ancora in difficoltà (2-11 il parziale) che però resta comunque in partita con Rosselli che si prende le sue responsabilità e De Leone che firma il 67-69. Cipriani mette il libero del 68-71, Cellerini ne mette due (68-73) e Rosselli si avventura sulla linea di fondo, segna il 70-73 ma cade male ed esce. Quando Cipriani recupera palla a Kmetic e Paluzzi pianta la tripla del 73 pari si torna a sperare, anche perché La Spezia perde palla e la Computer Gross gioca i 26 secondi finali per vincere. Sakellariou non trova il canestro e, seppur non si capisca bene il caos che regna fra tavolo ed arbitri, La Spezia ha due secondi per provarci, senza successo. Il supplementare lo giocano solo i liguri (parziale di 4-12) che vanno a vincere 77-85.

77-85 (dts)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 1, Ramazzotti ne, Baldacci ne, Sesoldi 2, Rosselli 11, Cipriani 10, Sakellariou 9, De Leone 15, Tosti 8, Soviero 5, Paluzzi 16, Regini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

LA SPEZIA BASKET CLUB

Lamperi 3, Puccioni 4, Kmetic 20, Ramirez 12, Sbbadini, Tedoldi 6, Pesenato 21, Deri 4, Petrushevski 3, Cellerini 12. All. Ricci (ass. Toffi)

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo e Sposito di Livorno

Parziali: 22-18, 39-41 (17-23), 56-54 (17-13), 73-73 (17-19), 77-85 (4-12)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Notizie correlate