Lite nella notte culminata in accoltellamento a Grosseto, due giovani feriti

Due giovani sono rimasti feriti in una lite, culminata con un accoltellamento. È successo in strada a Grosseto, vicino a un locale, questa notte intorno alle 3.30. Giunti sul posto con automedica e ambulanza i sanitari hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia, uno in gravi condizioni e l'altro in codice minore. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

A Firenze la notte precedente, tra venerdì e sabato, un giovanissimo è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato alla schiena, sempre fuori da un locale.

