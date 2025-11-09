Minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, arrestato in provincia di Livorno

I carabinieri di Piombino hanno arrestato un giovane, di circa vent'anni di origine straniera da tempo residente in Italia, per il reato di atti persecutori. I militari nei giorni scorsi sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso nei pressi dell'abitazione di una donna, che in precedenza aveva avuto una relazione con il giovane. Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti la vicenda avrebbe avuto origine da sempre più frequenti condotte maltrattanti da parte del ragazzo, che avrebbe seguito i suoi spostamenti e si sarebbe spinto nei pressi della sua residenza, con comportamenti minacciosi e talvolta mostrando intenti violenti indirizzati, spiega ancora l'Arma in una nota, non solo alla parte offesa bensì anche ai parenti.

All'esito degli immediati approfondimenti condotti dai carabinieri sarebbero emerse le condotte dell'uomo, sempre più frequenti, che avrebbero portato la vittima oltre che ad interrompere la relazione anche ad allontanarsi da ogni contatto con l'ex compagno, che spesso l'avrebbe anche importunata attraverso messaggi e chiamate telefoniche, provocandole preoccupazione per la propria incolumità e inducendola a richiedere l'intervento dei carabinieri. Due giorni fa l'uomo è stato sorpreso in flagranza durante una nuova condotta ritenuta persecutoria dai militari, che lo hanno arrestato. Disposto il regime cautelare degli arresti domiciliari ieri mattina, dopo l'udienza di convalida del tribunale di Livorno, è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con controllo elettronico.

