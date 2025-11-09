Referendum, Comitato Trasparenza per Empoli: "Gravi carenze in varie sedi di voto"

Oggi domenica 9 novembre le cittadine e i cittadini di Empoli sono chiamati a votare per il referendum sulla Multiutility (Qui i dettagli). Alla vigilia del voto il Comitato Trasparenza per Empoli, che ha promosso la raccolta firme per l'indizione del referendum, ha svolto un sopralluogo nelle sezioni denunciando "gravi carenze di accessibilità" rilevate "durante l'insediamento dei seggi referendari" in alcune delle sedi individuate sul territorio empolese. In totale le sezioni sono 42.

Ieri, sabato 8 novembre, "le situazioni più critiche" sono state riscontrate a "Cortenuova", scrivono dal comitato con "maggiori criticità", "Villanuova, Monterappoli e in parte anche al Palazzo delle Esposizioni". Alla segnalazione sono allegate anche delle fotografie che "documentano chiaramente i problemi riscontrati, che riguardano in particolare: l’inadeguatezza degli spazi per l’accesso delle persone con disabilità o difficoltà motorie, l'inadeguatezza dei servizi delle strutture, l'assenza di sistemi di climatizzazione che dato l'orario di apertura dei seggi può portare disagio ai votanti e soprattutto al personale addetto, la mancanza di percorsi sicuri e di segnaletica adeguata e in alcuni casi condizioni logistiche non conformi per lo svolgimento regolare delle operazioni di voto".

Sezioni a Cortenuova

"A ciò si aggiungono - continua la segnalazione - gravi criticità di parcheggio e viabilità, soprattutto nelle frazioni di Cortenuova e Villanuova, dove sono stati concentrati circa 3.000 elettori ciascuna a fronte di aree con spazi estremamente limitati e storicamente carenti. Anche per il Palazzo delle Esposizioni si prevedono notevoli disagi nella giornata di domani (oggi Ndr), in coincidenza con la manifestazione "Empolissima" e altri eventi previsti nel centro storico. Il forte afflusso di persone renderà infatti difficoltoso l’accesso al voto e potrà causare problemi di parcheggio e lunghi tempi di attesa per i cittadini. Riteniamo che queste situazioni rappresentino un grave problema di sicurezza e di limitazione del diritto di voto" chiedendo che siano "adottate misure correttive e di monitoraggio, anche per garantire la piena regolarità delle operazioni referendarie".

Sempre dal comitato, nella giornata di oggi, arriva una nuova comunicazione che si intitola "Ti ci portiamo noi", lanciando i passaggi al seggio. "Questo non è un servizio pubblico. Nemmeno privato. È un aiuto a chi ha problemi a raggiungere il seggio, visto che per questa elezione le sedi sono state ridotte e per qualcuno è complicato arrivare fino alla propria sezione. Se vi serve una mano, o meglio, un posto in auto, noi ci siamo. Basta chiamarci" si legge nella comunicazione che sta girando nelle chat e che si trova, con numero di telefono, sulla pagina facebook Trasparenza per Empoli. "Fatelo, per noi è solo un piacere dare una mano".

