Referendum Multiutility a Empoli, alle 12 affluenza all'8,3%

Oggi, domenica 9 novembre 2025, Empoli è chiamata a votare per il referendum consultivo sull’abrogazione della delibera con cui il Comune ha conferito le proprie quote di partecipazione nei servizi idrici e dei rifiuti alla società Multiutility di Alia. Cittadine e cittadini potranno esprimere il proprio voto dalle ore 8 alle ore 23.

Il referendum comunale, indetto con decreto n.117 del 4 settembre dal sindaco Alessio Mantellassi, arriva dopo una raccolta di 4000 firme. Si ricorda il quesito: «Volete voi che sia abrogata la delibera del Consiglio Comunale di Empoli del 18 ottobre 2022 n. 93 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali s.p.a. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag s.p.a., Acqua Toscana s.p.a. e Publiservizi s.p.a. in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo Statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. quotazione in borsa di Multiutility.”?».

Referendum Multiutility Empoli, informazioni utili

Si vota dalle ore 8 alle ore 23. Qui le sedi delle 42 sezioni elettorali e guida sulle modalità di voto.

Hanno diritto di partecipare alla consultazione coloro che alla data di indizione del referendum, 4 settembre 2025, presentavano entrambi i seguenti requisiti: maggiore età e residenza nel Comune di Empoli. Non è richiesta la tessera elettorale, ma elettrici ed elettori per esprimere il proprio voto dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento (Carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno; anche se scaduti sarà possibile votare).

AFFLUENZE

Durante la giornata sarà resa nota l'affluenza, da dati del Comune di Empoli. Il referendum, per essere valido, dovrà raggiungere il quorum della metà degli aventi diritto che sono complessivamente 43.156.

Alle ore 12 la partecipazione è stata dell'8,33%, per un totale di 3595 votanti.

I prossimi aggiornamenti saranno alle ore 19 e alle ore 23, orario di chiusura dei seggi che sarà seguito dall'inizio dello spoglio.

Il sì e il no: ripasso nel giorno del voto

Qui le interviste al Comitato Empoli per il Sì e Comitato Empoli per il No.

Qui le posizioni di partiti e gruppi consiliari empolesi sul referendum.

A seggi aperti di prima mattina Leonardo Masi, consigliere comunale di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, si è recato a votare postando la foto del momento del voto sulla propria pagina Facebook.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

