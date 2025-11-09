Referendum Multiutility, oggi domenica 9 novembre Empoli chiamata a votare

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Cittadine e cittadini dalle 8 alle 23 potranno esprimersi sull'abrogazione della delibera relativa all'operazione Multiutility. Informazioni utili e aggiornamenti

Oggi, domenica 9 novembre 2025, Empoli è chiamata a votare per il referendum consultivo sull’abrogazione della delibera con cui il Comune ha conferito le proprie quote di partecipazione nei servizi idrici e dei rifiuti alla società Multiutility di Alia. Cittadine e cittadini potranno esprimere il proprio voto dalle ore 8 alle ore 23.

Il referendum comunale, indetto con decreto n.117 del 4 settembre dal sindaco Alessio Mantellassi, arriva dopo una raccolta di 4000 firme. Si ricorda il quesito: «Volete voi che sia abrogata la delibera del Consiglio Comunale di Empoli del 18 ottobre 2022 n. 93 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali s.p.a. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag s.p.a., Acqua Toscana s.p.a. e Publiservizi s.p.a. in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo Statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. quotazione in borsa di Multiutility.”?».

Referendum Multiutility Empoli, informazioni utili

Si vota dalle ore 8 alle ore 23. Qui le sedi delle 42 sezioni elettorali e guida sulle modalità di voto.

Hanno diritto di partecipare alla consultazione coloro che alla data di indizione del referendum, 4 settembre 2025, presentavano entrambi i seguenti requisiti: maggiore età e residenza nel Comune di Empoli. Non è richiesta la tessera elettorale, ma elettrici ed elettori per esprimere il proprio voto dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento (Carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno; anche se scaduti sarà possibile votare).

Il sì e il no: ripasso nel giorno del voto

Qui le interviste al Comitato Empoli per il Sì e Comitato Empoli per il No.

Qui le posizioni di partiti e gruppi consiliari empolesi sul referendum.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
8 Novembre 2025

Empoli e Ancenis-Saint-Géréon suggellano il 'Patto di amicizia'

Oggi Empoli e la città francese di Ancenis-Saint-Géréon hanno ufficialmente firmato il Patto di amicizia, a conclusione di un percorso avviato nel 2023 e proseguito con scambi culturali, scolastici e [...]

Fucecchio
Attualità
8 Novembre 2025

Un premio per l' Alfiere del Lavoro Lorenzo Benericetti

Nella mattinata di oggi (8 novembre) l’amministrazione comunale di Fucecchio ha premiato con una targa celebrativa Lorenzo Benericetti, studente fucecchiese fra i più meritevoli d’Italia e per questo insignito dal [...]

Empoli
Cronaca
8 Novembre 2025

L'artista Marco Bagnoli omaggia lo zio Loriano Bagnoli al chiostro del Museo della Collegiata

Questa domenica 9 novembre alle ore 17.00, l’artista Marco Bagnoli ricorderà lo zio Loriano Bagnoli, uno dei tre fratelli fondatori di Sammontana recentemente scomparso, dedicandogli la sua opera L’albero rovesciato (Della Luce innata) che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina