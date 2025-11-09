Referendum Multiutility a Empoli, manca il quorum: affluenza al 28,48%. Il Sì supera il 96%

Si è fermata al 28,48% l’affluenza per il referendum a Empoli sull’abrogazione della delibera di adesione del Comune alla Multiutility, holding di servizi della Toscana. Non è stato dunque raggiunto il quorum della metà degli aventi diritto che erano complessivamente 43.156 persone, ossia i residenti nel Comune di Empoli maggiorenni alla data di indizione (4 settembre), tra cui circa 7mila stranieri. Il referendum, come prevede la normativa, non è quindi valido.

I votanti che si sono presentati alle urne sono stati 12.292. La votazione era stata indetta il settembre scorso, con decreto del sindaco, dopo una raccolta di 4mila firme che ha aperto al quesito che chiedeva a cittadini e cittadine di abrogare la delibera con cui il Comune ha conferito nel 2022 le proprie quote di partecipazione nei servizi idrici e dei rifiuti alla società Multiutility di Alia.

Come era prevedibile tra chi si è recato alle urne il consenso per il Sì è stato quasi unanime, essendo l'astensione un 'No rafforzato' da parte di chi non aveva interesse a raggiungere il quorum e validare la consultazione con il rischio di far vincere l'aborgazione. I voti per il Sì sono stati 96,61%, mentre il No si è fermato al 3%, con 371 voti totali.

Questi i risultati degli scrutini:

SÌ 96,61% (11875)

NO 3,02% (371)

Schede bianche 21

Schede nulle 25

Nessuna scheda contestata

Nonostante il referendum sia da considerarsi nullo resta il fatto politico: quasi il 30% degli empolesi ha votato a un referendum comunale, relativo a un quesito specifico e oggettivamente articolato, in un contesto in cui l’affluenza in altre elezioni più ampie è stata comunque bassa o in calo (come nel resto della Toscana). Ad esempio la partecipazione alle più recenti regionali del 12 e 13 ottobre scorsi è arrivata a Empoli al 51,09%, che tradotto in voti sono 18.013, mentre il candidato alla presidenza più votato Giani ne ha raccolti 10.713; è stata invece del 66,11% per le amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 al primo turno e del 46,06% per il turno di ballottaggio il 24 giugno, portando alle urne rispettivamente 23.912 e 16.643 cittadini e cittadine, mentre il candidato vincente Alessio Mantellassi ha raccolto 11.473 voti al primo turno e 9.589 al secondo. Va peraltro evidenziato che gli aventi diritto in quelle tornate era inferiore, ad esempio alle Amministrative 2024 era di 36.136 rispetto ai 43.156 di oggi, in quanto i cittadini stranieri non hanno diritto di voto, rendendo quelle percentuali in proporzione più basse.

Numeri alla mano, quindi, il voto di oggi non è politicamente irrilevante. Nelle prossime ore si sapranno le percentuali del Sì al referendum, rispetto al No. ma soprattutto domani sono attesi i commenti dalla politica (se ci saranno)...

IL DETTAGLIO DELL'AFFLUENZA NELLE SEZIONI

Dando uno sguardo ai dato delle sezioni, le percentuali più alte si sono registrate nella sezione 26 dell' ex scuola di Monterappoli con il 41,62%, nella sezione 33 alla scuola primaria 'Don Giovanni Bosco' di Ponta a Elsa con il 40,16% e nella sezione 7 all’asilo nido Cortenuova con il 37,98%.

All’estremo opposto, la partecipazione più bassa è stata rilevata nella sezione 8 con appena il 14,83%, seguita dalla sezione 1 con il 19,77%, entrambe al palazzo delle Esposizioni e dalla sezione 18 all'ex scuola di Pontorme con il 21,46%.

IL DETTAGLIO DEL SI E DEL NO

In 6 sezioni si è superato il 98% dei Sì (12, 15, 20, 23, 26, 33), in 15 sezioni non si è raggiunto il 96% per qualche manciata di voto.

Le percentuali più alte sono state registrate nelle sezioni 15 (Palazzo Comunale in via Giuseppe del Papa) con il 99,05%, nella 20 (scuola media Busoni) con il 99,00% e nella 23 (ex scuola Casenuove) con il 98,60%.

Le più basse invece nelle sezioni 19 (Asilo nido Cortenuova), 21 (Ex scuola Villanuova) e 17 (Ex scuola Pontorme), dove comunque il “Sì” ha superato il 93%. Il miglior risultato del No è stato appunto nella sezione 19 con 24 voti.

