Rogo in un'azienda a Cortona, aperto fascicolo per incendio colposo

Cronaca Cortona
È stato aperto dalla procura di Arezzo un fascicolo per incendio colposo riferito al rogo divampato lo scorso 17 ottobre in un'azienda di Cortona. Le fiamme, sviluppatesi nel tardo pomeriggio all'interno di un magazzino della Mb Elettronica a Camucia, interessarono la parte esterna di un capannone mentre l'interno fu invaso da fumo e calore. Dentro ai locali si trovavano stoccate schede elettroniche, produzione dell'azienda, cavi e cablaggi già pronti per la consegna, oltre a due muletti danneggiati dalle temperature delle fiamme. L'incendio vide impegnati i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento per circa quattro ore. Le indagini coordinate dalla procura di Arezzo e affidate ai vigili del fuoco proseguono per chiarire le cause del rogo.

